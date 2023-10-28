عزيز الشافعي يطالب جمهوره بهذا الشئ

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أحمد جودة - القاهرة - ناشد الملحن والشاعر عزير الشافعي، المصريين بدعم القضية الفلسطينية حيث شارك جمهوره بمقطع من أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "قولوا لولادكو" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:" معنديش حاجة تانية اقدر اعملها بطلب بس منكم تحكوا الحكاية من أولها لأولادكم".



وأضاف: "عشان القضية دي متضعيش وحق الناس دي ما يروحش مع الزمن".



ونال الفيديو على إعجاب الجمهور مؤيدين رأيه وناشدين المسؤولين بتوفير سبل الأمن والسلام لجميع الشعوب العربية، ودفع عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي ونجوم الوسط الفني بمشاركة الأغنية على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية" قولو لولادكوا"

الأغنية من كلمات والحان وغناء عزيز الشافعي

عزيز الشافعي يدعم فلسطين بهذه الطريقة



وفي وقت سابق، يستمر دعم الشاعر والملحن عزيز الشافعي في القضية الفلسطينية، حيث شارك "عزيز" مقطع من فيديو أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي يحمل اسم "يا ضمير العالم " للنجمة عالية صبحي ووعد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "يا ضمير العالم" عالية صبحي ووعد كلمات وألحان عزيز الشافعي".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية