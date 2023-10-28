نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا علقت شيريهان على انقطاع الإنترنت في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة شريهان، على انقطاع الانترنت عن شعب عزة من خلال حسابها الشخصي عبر منصة "أكس ".

منشور شيريهان

وكتبت شيريهان:'رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ".. "أغيثوهم" أغاثكم الله.. هذا كابوس.. ما هذا الواقع الدامي الهمجي المجنون!.. ما هذا الاحتلال والحصار والاستيطان!.. من هذا الكيان الصهيوني الإرهابي الوحشي المريض؟".

وتابعت "يا مغيث أغثهم اللهم أغثهم.. نرجوكم أغيثوهم.. ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية للشعب المدني الفلسطيني في غزة بدم بارد فحسب؛ بل هي إبادة لنا جميعا، إبادة للإنسانية والحياة، وبمنتهى الوحشية النازية والديكتاتورية الشيطانية.. جميعنا جميعكم أمام دمار وجنون صهيوني

شعب فلسطين

أعربت الفنانة شيريهان عن استياءها الشديد لما حدث في الفترة الأخيرة للشعب الفلسطيني، وتداولت منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “ إكس ” تويتر سابقا حول القضية الفلسطينية وتعرفهم للظلم والقهر.

وقالت شيريهان:" الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعًا نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وواصلت: “شاهدت كثيرًا، وقرأت كثيرًا، وأعلم عن انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وإنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الصامد صمود الفرسان والأبطال تحت الاحتلال منذ زمن طويل بإقرار الحق والتاريخ!”.

وأضافت: “ولكني لا أصدق ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل على وجه الكرة الارضية يصدق ما وصل إليه هذا الاحتلال الإسرائيلى ومستعمريه من جنون وإجرام ووحشيه وهمجيه بجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته أطفال، نساء وشيوخ لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، وصدق الله العظيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}”.