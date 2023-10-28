عاجل - "الله يسامحنا!".. عمرو قطامش يبهر العالم العربي من جديد بقصيدة عن فلسطين (مشاهدة فيديو تويتر اليوم)

القاهرة - محمد ابراهيم - "الله يسامحنا!".. عمرو قطامش يبهر العالم العربي من جديد بقصيدة عن فلسطين (مشاهدة فيديو تويتر اليوم)

عمرو قطامش أو شاعر "الحلمنتيشي" كما يطلق عليه منذ ظهوره الأول في عام 2011، في برنامج المسابقات الشهير Arabs Got Talent، والذي حصد لقبه في موسمه الأول، ومنذ بدايته الرائعة أبهر لجنة التحكيم آنذاك، بالعديد من القصائد لعل أبرزها قصيدة تنتقذ الثورة، وتعد من القصائد المستوحاة من رحم ثورة 25 يناير 2011 في مصر.

واستخدم الفنان عمرو قطامش، شعر "الحلمنتيشي" محاولًا وصول صوت الشباب العربي وصرخة الشاب العربي الذي يعيش ثورات، ويستوحي شعره من الجرائد والحوادث ذات الطابع الخفيف ومن الشارع.

وظهر من جديد الفنان عمرو قطامش، بالتزامن مع الأحداث العنيفة والحرب المرعبة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة؛ ليعبر عن ما بداخله فيما يحدث ولكن بطريقته الخاصة المعروف بها، وظهر في مقطع فيديو قصير عبر منصة X (تويتر سابقًا)، ليلقي قصيدة جديدة بعنوان "الله يسامحنا!".

وجاء نص قصيدة الله يسامحنا عن فلسطين كالتالي:

يا أقصى

قلبي إزاي

لسة الحنين جواه؟

والوغد عاش نساي

عن القضية تاه

صدقني يا أقصاي

عندي حماس هواه

نفسي الشهيد الجاي

أتلو الشهادة معاه

ولتعذر العربي

والده العزيز

صهين

ورثله علم الجهل

لحد ما اتصهين

ونسينا مين إخوات!

حقك

تقول بعنا

وإحنا

وملك الملك!

شردنا أو جعنا

أنتوا الرجال الحق

وإحنا اللي أشباهكو

بتعلمونا اللأ

نخضع لتوجيهكوا

عشرات سنين الأسر

مطالتش إيمانكو

الفنان عمرو قطامش

عم الرجال مننا

بضفر ف عيالكوا

د إحنا اللي محتاجين

والله دعواتكوا!

بشرى من العلام

الأرض رجعالنا

هتعلمونا النصر

وتعلموا عيالنا

إخواتنا في ربنا

حررتوا أرواحنا

لو تقبلوا عذرنا

هاتطيبوا جراحنا

يمكن

إذا تسامحوا

الله يسامحنا!

من هو الفنان عمرو قطامش؟

الفنان عمرو قطامش هو مؤلف مصري، شارك في برنامج المواهب أراب جوت تالينت Arabs Got talent بعد أن ابتكر ما يسمى بالشعر الحلمنتيشي وهو أيضًا ممثل مسرحي وستاند أب كوميدي.

وقدم عمرو قطامش برنامج "حلمنتيشي" عام 2011، كما شارك في مسرحية "لما روحي طلعت"، وكتب كلمات تتر مسلسل الخطيئة عام 2014 وكانت غناء نهال نبيل، ومشاركته في مسلسل آدم وجميلة عام 2013 "أداء صوتي في تتر البداية"،

برنامج المسابقات الشهير Arabs Got Talent

ويقدم برنامج المسابقات الشهير Arabs Got Talent، أصحاب المواهب المتنوعة، كالغناء والرقص والعزف، والسحر وألعاب الخفة، وألعاب القوة والحركة والسرعة، ويتنافس المتسابقون فيه على الوصول إلى المركز الأول والحصول على 500 ألف ريال سعودي، وهو النسخة العربية من برنامج America Got talent، وكان من نصيب الفنان عمرو قطامش في موسمه الأول، وكان في ذلك الوقت لجنة التحكيم تتكون من الفنانة نجوى كرم والإعلاميين عمرو أديب وعلي جابر، وتقديم ريا أبي راشد والفنان قصي.