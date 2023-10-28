نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ياريتني وسطيكم".. أحمد سعد يعلق على الأحداث في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أحمد سعد على ما يحدث في فلسطين من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب أحمد سعد: “فلسطين تنهار ياريتني كنت وسطيكم”، فيما لاقى المنشور تفاعلا كبيرا من جمهوره

“غصن الزيتون”

وتصدر الفنان أحمد سعد تريند "يوتيوب " بعد طرحه أغنية "غصن الزيتون"، التي طرحها لدعم القضية الفلسطينية.



حيث تم حذفها من عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وقتل أحمد سعد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أن السبب خارج عن إرادته.

أحمد سعد يتضامن مع القضية الفلسطينية

وحرص الفنان أحمد سعد، على دعم فلسطين، على طريقتة، وطرح أغنية " غصن الزيتون "وحملت الأغنية العديد من اللقطات المؤلمة من دمار غزة وشعبها.



أغنية "غصن الزيتون" من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

كلمات أغنية "غصن الزيتون "

غصن الزيتون بدل ما بيغطينا

دا متغطي دم

والطفل شايل لعبته

وفي قلبه شايل ألف هم

داير بيكتب على الحيطان

أرضي أهم

والاقصى نادى وصوته في نبرة الم

وما بين شهيد وما بين جريج

بكى محمد والمسيح

القدس راجعة لأهلها

بنقولها بالعربي الفصيح

بلد الجدود وفي ورثنا

أراضينا تطرح عزمنا

مقاومة حتى الانتصار

الأقصى نفديه بدمنا

جاوبوا يا ناس فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال

الانتصار هو النصيب

جاوبوا يا ناس فين الضمير

العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال

الانتصار هو المصير

هو المصير

وكان قد قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، والذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الماضي، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة مؤخرًا، ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل عقب تحديده مباشرة.

ويعد النجم أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتى تحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تحقق حفلاته اكبر نسبة حضور، وقد حقق أحمد سعد نجاحا باهرا فى جميع أغانيه التى يطرحها وتحقق انتشارًا واسعًا وتخطف الترند من أول لحظة.