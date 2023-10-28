هكذا علقت إلهام شاهين على أحداث غزة

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أحمد جودة - القاهرة - حظت أحداث باهتمام كبير من شتى بقاع العالم، حيث يستمر الكيان الصهيوني المتحرش في فرض جرائمه الوحشية، والذي يمارسها ضد أشخاص أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا من أجل الفزع،وقطع النت والماء والكهرباء،



ما سبق دفع مجموعة كبيرة من المشاهير رافعين شعار الغضب ومطالبين التحرك السريع لوقف الابادة الجماعية والمطالبة بالدعاء لهم من أجل انتهاء هذه المجزرة الإنسانية.

ومن أبرز النجوم الفنانة إلهام شاهين التي مازالت تدعم القضية الفلسطينية منذ البداية وطالبت جمهورها بالدعاء لأهل غزة من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت تعليقا قالت فيه: "اللهم ارسل جند من جنودك وملائكة من ملائكتك تدافع عن غزة".



وأضافت: "اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها".

وفورا من مشاركة المنشور لم تتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب.



آخر أعمال النجمة الهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة الهام شاهين حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور والنقاد، وتصدر التريند طوال فترة عرضه على الشاشة.