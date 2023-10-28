بدرية طلبة تطالب جمهورها بتكثيف الدعاء لأهالي غزة عقب الاجتياح البري

القاهرة - محمد ابراهيم - حظت أحداث غزة باهتمام كبير من شتى بقاع العالم، ويستمر الكيان الصهيوني المتحرش في فرض جرائمه الوحشية، والذي يمارسها ضد أشخاص أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا من أجل الفزع،وقطع النت والماء والكهرباء.



ماسبق دفع مجموعة كبيرة من المشاهير رافعين شعار الغضب ومطالبين التحرك السريع لوقف الابادة الجماعية والمطالبة بالدعاء لهم من أجل انتهاء هذه المجزرة الإنسانية، ومن أبرز النجوم الفنانة بدرية طلبة التي مازالت تدعم القضية الفلسطينية منذ البداية وطالبت جمهورها بالدعاء لأهل غزة من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت تعليقا قالت فيه:" انقطع اتصال الأرض لكن اتصال السماء لا ينقطع اللهم ألطف بهم".



وأضافت: "أصعب حرب في غزة من البر والبحر والجو وقطع النت والكهرباء عنها سامحونا لا نملك الا الدعاء".

وتابعت:"حسبي الله ونعم الوكيل دعواتكم لعلها ساعة استجابة ربنا يلطف بيهم".



وفورا من مشاركة المنشور لم تتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب



آخر أعمال بدرية طلبة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم ساعة إجابة

وشارك في بطولته من النجمة سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، نجلاء بدر، آيتن عامر، إيمان السيد، الطفل سليم مصطفى، انتصار، محمد ثروت، فيدرا، فراس سعيد، أحمد فتحي، مراد مكرم، أحمد طلعت، عمر كمال، لطيفة فهمي، والفيلم من تأليف أحمد شيكو وشيرين علاء ومصطفى خضر، وتحت قيادة المخرج مصطفى أبو سيف.