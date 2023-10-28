ريهام حجاج تطالب بالدعاء لأهل غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - حظت أحداث غزة باهتمام كبير من شتى بقاع العالم، ويستمر الكيان الصهيوني المتحرش في فرض جرائمه الوحشية، والذي يمارسها ضد أشخاص أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا من أجل الفزع،وقطع النت والماء والكهرباء.



ما سبق دفع لعدد كبير من المشاهير رافعين شعار الغضب ومطالبين التحرك السريع لوقف الابادة الجماعية والمطالبة بالدعاء لهم من أجل انتهاء هذه المجزرة الإنسانية، ومن أبرز النجوم الفنانة ريهام حجاج التي مازالت تدعم القضية الفلسطينية منذ البداية.

وطالبت جمهورها بالدعاء لأهل غزة من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت تعليقا قالت فيه: "أبلغوا العالم بأن هناك بقعة على هذه الأرض تباد بعدما سلبت حريتها... خسرنا سبل التواصل معهم وهم الآن على تواصل مع رب السماء لن يناموا الليلة... ولن ننام نحن أيضًا".



ومن جانبه طالبت ريهام الدعاء قائلة: "اللهم سخر لهم الملائكة السماء وجنود الأرض اللهم انا نستودعك غزة وأرضها وجوها وبحرها ومجاهديها ومرابطيها فاحفظهم بحفظك وانت خير الحافظين".

وتابعت: "اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وسخر لهم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، اللهم ارزق اهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم".

وفورا من مشاركة المنشور لم تتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب

ريهام حجاج تسارع من أجل صدفة



تستعد النجمة ريهام حجاج في خوض بالسباق الرمضاني مسلسل صدفة هو من تأليف أيمن سلامة، حيث يعد هذ التعاون هو التعاون الثالث الذي يجمع بين بين الفنانه ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وكان قد تعاونا سابقا في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، وكان من إخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال ريهام حجاج



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة ريهام حجاج مسلسل جميلة، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وشارك في مسلسل جميلة عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، سوسن بدر، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سامح الصريطي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.



ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل.

