نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكولا معوض عن حادث غزة: "حقوق الإنسان هي أكبر كذبة اخترعتها البشرية على الإطلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حظت أحداث غزة باهتمام كبير من شتى بقاع العالم، حيث يستمر الكيان الصهيوني المتحرش في فرض جرائمه الوحشية، والذي يمارسها ضد أشخاص أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا من أجل الفزع،وقطع النت والماء والكهرباء.



ما سبق دفع عدد كبير من المشاهير رافعين شعار الغضب ومطالبين التحرك السريع لوقف الابادة الجماعية والمطالبة بالدعاء لهم من أجل انتهاء هذه المجزرة الإنسانية، ومن أبرز النجوم نيكولا معوض الذي مازال من البداية داعم القضية الفلسطينية.

وشارك جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" انقطعت الاتصالات تماما في غزة الان بينما يحدث القصف المروع الذي لا يرحم للمدنين دون توقف لأسابيع حقوق الإنسان هي أكبر كذبة اخترعتها البشرية على الإطلاق".

وفورا من مشاركة المنشور لم يتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب

نيكولا معوض يتألق في الحشاشين



وعلى صعيد آخر،، بدأ نيكولا معوض تصوير مسلسل الحشاشين والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024، ويقوم نيقولا معوض خلال أحداث المسلسل لشخصية عمر الخيام،

والمسلسل من بطولة فتحي عبد الوهاب، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج بيتر ميمي.



آخر أعمال الفنان نيكولا معوض

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان نيكولا معوض مسلسل الثمن، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي