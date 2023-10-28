نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل عن حادث غزة: "خسرنا سبل التواصل معهم وهم الآن على تواصل مع رب السماء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حظت أحداث غزة باهتمام كبير من شتى بقاع العالم، حيث يستمر الكيان الصهيوني المتحرش في فرض جرائمه الوحشية، والذي يمارسها ضد أشخاص أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا من أجل الفزع،وقطع النت والماء والكهرباء.



ما سبق دفع عدد كبير من المشاهير رافعين شعار الغضب ومطالبين التحرك السريع لوقف الابادة الجماعية والمطالبة بالدعاء لهم من أجل انتهاء هذه المجزرة الإنسانية، ومن أبرز النجوم شيري عادل التي مازالت من البداية داعم القضية الفلسطينية.

وشاركت جمهورها منشورا عبر الأستوري الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قالت فيه: "أبلغوا العالم بأن هناك بقعة على هذه الأرض تباد بعدما سلبت حريتها... خسرنا سبل التواصل معهم وهم الآن على تواصل مع رب السماء لن يناموا الليلة... ولن ننام نحن أيضًا".



وفورا من مشاركتها المنشور لم توقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب.

تعرف على شخصية شيري عادل بـ "أصل الحكاية"



وعلى صعيد آخر، تتألق شيرى عادل في فيلم "أصل الحكاية" مع المخرج محمد أمين، وتجسد من خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وتستمر أحداث الفيلم في إطار المغامرة والتشويق.

أبطال فيلم "أصل الحكاية"

فيلم "أصل الحكاية" بطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، علاء مرسي، وعدد آخر من النجوم،والفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين

آخر أعمال شيري عادل



والجدير بالذكر آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة.

