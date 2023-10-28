منذر رياحنة عن الهجوم البري على غزة:"ادعوا لهم ربنا ينصرهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - حظت أحداث غزة باهتمام كبير من شتى بقاع العالم، حيث يستمر الكيان الصهيوني المتحرش في فرض جرائمه الوحشية، والذي يمارسها ضد أشخاص أبرياء وأطفال ونساء وشيوخ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا من أجل الفزع، وقطع النت والماء والكهرباء.



ما سبق دفع عدد كبير من المشاهير رافعين شعار الغضب ومطالبين التحرك السريع لوقف الابادة الجماعية والمطالبة بالدعاء لهم من أجل انتهاء هذه المجزرة الإنسانية، ومن أبرز النجوم منذر رياحنة الذي ما زال من البداية داعم القضية الفلسطينية.

وطالب جمهوره بتكثيف الدعاء عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بتعليقا قال فيه:" أبلغوا العالم بأن هناك بقعة على هذه الأرض تباد بعدما سلبت حريتها... خسرنا سبل التواصل معهم وهم الآن على تواصل مع رب السماء لن يناموا الليلة... ولن ننام نحن أيضًا".

وأضاف: "افضلوا مع أهلنا ادعو لهم يارب جنودك يالله".

وفورا من مشاركة المنشور لم يتوقف تعليقات النجوم وجمهور التواصل الاجتماعي من كتابة تعليقات وكلمات حزينة مؤثرة طالبين من الله عز وجل أن يزول هذا البلاء عن الأمة الإسلامية وعلى جميع الشعوب.



منذر رياحنة في شخصية مختلفة في أرواح خفية

وفي سياق منفصل، ينتظر الفنان منذر رياحنة طرح أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم أرواح خفية



أبطال مسلسل "أرواح خفية"



والمسلسل من بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، اكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، اشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.

آخر أعمال منذر رياحنة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان منذر رياحنة مسلسل جعفر العمدة، والذي جسد من خلاله شخصية شوقي، والذي حازت على إعجاب الجماهير، وتصدر الترند فور نزولها.

