انت الأن تتابع خبر ما فعلته سعاد حسني جعل أحمد مظهر يعتزل الفن.. والمفاجأة في المهنة التي مارسها؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ولد أحمد مظهر في 8 أكتوبر سنة 1917، في حي العباسية بالقاهرة، وإسمه الكامل أحمد حافظ مظهر إبراهيم حافظ الدرملي.

حصل مظهر على شهادة البكالوريا من مدرسة السعيدية العسكرية، بعدها دخل كلية الطب البيطري، لكنها لم تعجبه فتركها ودرس التجارة، وكذلك لم تعجبه فالتحق بالكلية الحربية.

وتخرج من الكلية الحربية سنة 38، في الدفعة التي كان فيها عبد الناصر والسادات وعبد الحكيم عامر، وعبد اللطيف بغدادي، وحسين الشافعي، وغيرهم.

وانضم مظهر لسلاح المشاة، وبعدها انضم لسلاح الفرسان، وكان من أبطال الفروسية، وضمن فريق الفروسية المصري، وتعين بعد الثورة قائداً لمدرسة الفروسية.

وحارب أحمد مظهر في حرب فلسطين، وتدرج في المناصب إلى أن وصل لدرجة عقيد، وبعدها استقال من الجيش، وقرر التفرغ للفن.

قدم أحمد مظهر مجموعة كبيرة من الأعمال للسينما، كان في معظمها البطل كما عمل في الإخراج.

في سنة 72 إعتزل أحمد مظهر التمثيل، وقرر فتح ورشة لإصلاح السيارات في منزله فقد كان هاوياً للميكانيكا وإصلاح السيارات.

وكان سبب اعتزاله الفن هو شجار بينه وبين سعاد حسني على فيلم من الأفلام، وكان الخلاف على ترتيب الأسماء، حيث صمم على كتابة اسمه أولا وصممت هي أن تكتب إسمها اولاً، فقرر مظهر ترك الفن وفتح الورشة.

كما فكر مظهر في فتح استديو للتصوير الفوتغرافي، لكنه أوقف الموضوع وكذا أوقف العمل في الورشة بعد أن تصالح مع سعاد حسني وقدم معها فيلم "شفيقة ومتولي".