بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ هشام إسماعيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان هشام إسماعيل، منذ أيام قليلة لقطع في غضروف الركبة بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى توقف عرض “مسرحية طيب” وأمير يومي الخميس لحين شفائه.

هشام اسماعيل يكشف تطوراته الصحية



وكشف هشام إسماعيل آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته، حيث قال في تصريحات صحفية له إنه يتواجد حاليًا في المنزل، ويتابع مع الطبيب المعالج، ومن المقرر أن يبدأ جلسات للعلاج الطبيعي الأسبوع المقبل، مُضيفًا: "هذه الإصابات أمر اعتدت عليه، لقد أجريت هذه العملية مرتين من قبل بسبب الرياضة هو أنني أحيانا أمارسها بشكل خاطئ، أو أغيب لفترة ثم أعود لممارستها مرة أخرى، وأنا لاعب كرة سلة قديم فأصبت كثيرًا".

ونشر أحمد السلكاوي عن سبب تأجيل عرض المسرحية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز، لن نعرض اليوم الخميس 26 أكتوبر وغدًا الجمعة 27 أكتوبر، نظرًا لإصابة بطل العرض الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة".

وأردف أحمد السلكاوي: "إن شاء الله نواصل العرض الأسبوع المُقبل، دعواتكم للفنان الكبير هشام إسماعيل بسرعة التماثل للشفاء، كما يسعدنا نحن أسرة طيب وأمير وجميع أسرة المسرح الكوميدي أن ندعوكم لافتتاح مسرحية يوم عاصم جدًا على مسرح السلام".

أحداث مسرحية "طيب وأمير"



يتناول عرض مسرحية " طيب وأمير " تراث نجيب الريحانى وبديع خيري، وكذلك شخصية "سلامة فى خير" بطريقة معاصرة بين شخصية "سعيد الطيب" الذى يقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، والذى يعمل موظفًا ليس لديه طموحات ولكنه مجتهد، وهدفه الوحيد الحفاظ على وظيفته وحياته، ليتعرض لكثيرٍ من المواقف خلال الأحداث.

أبطال مسرحية "طيب وأمير"



مسرحية "طيب وأمير" يضم عددًا من نجوم الكوميديا أبرزهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم، الذي كتبه أحمد الملواني.