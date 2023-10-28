انت الان تتابع خبر بصراحة مين كان أفضل واحد فيكو في مدرسة المشاغبين؟! عادل إمام أجاب بدون تردد وفاجئ أشرف عبد الباقي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لفت الأنظار بشكل كبير بعد نجاحه في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، و"العيال كبرت" ويعتبر الفنان الراحل يونس شلبي، واحدا من أشهر نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، ولديه مدرسة خاصة في الكوميديا من الصعب تكرارها.

بدأ مسيرته الفنية بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل، عام 1969، وبالرغم من نجاحه في تقديم الكوميديا بشكل مميز ومختلف إلا أن ذلك لم يمنعه من تقديم عددا من الأعمال السينمائية الجادة التي تبرز موهبته التمثيلية بشكل حقيقي.

وفي هذه السطور نقدم أبرز الإشادات بيونس شلبى من كبار الفنانين، والنجوم ومن بينهم الفنان الكبير الزعيم عادل إمام.

ففي أحد اللقاءات اللقاءات التليفزيونية، من تقديم الفنان أشرف عبدالباقى، تطرق الزعيم عادل إمام إلى مسرحية مدرسة المشاغبين، قائلا إنه سافر ذات مرة إلى دولة السودان وكان يعرض هناك مسرحية «اتفرج مشافش حاجة»، وخلال تواجده فى السودان طلب منه عرض مسرحية مدرسة المشاغبين وبالفعل جمع كل أبطال المسرحية.

وتابع الزعيم: « وبالفعل عرضنا المسرحية وكان الغريب أن الجمهور لايضحك على أى مشاهد سوي المشاهد التى يتواجد بها الفنان يونس شلبي، وأنه بالفعل كان الأفضل خلال عرض المسرحية فى السودان، مضيفا «الجمهور فى السودان أعجبه فكرة أنه لا يستطيع تجميع الكلام».

واستطرد: «بعد ذلك قررنا عرض المسرحية لأكثر من مرة فى السودان بدلا من مسرحية اتفرج مشافش حاجة التى ذهبت لتقديمها هناك ولكن مع تعود الجمهور على الايفيهات قررنا تغيرها ويقدموا الإيفيهات بشكل جديد».

قدم الفنان يونس شلبي خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الفنية التي ظلت عالقة بأذهان الجمهور من مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية قاربت الـ200 عملا فنيا قبل أن يرحل عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2007 عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض.