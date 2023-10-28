نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حلقة هاني شنودة مع محمود سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي محمود سعد الموسيقار الكبير هاني شنودة برنامجه Sold out، وسوف يتم تصوير تلك الحلقة يوم 6 نوفمبر بحضور الجمهور على خشبة مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد، كما يقدم عقب الحلقة هاني شنودة، حفلًا موسيقيًا بقيادة المايسترو محمد عثمان، سوف يعزف فيها أجمل ألحانه وأغانيه.



أسعار تذاكر الحلقة

وطرحت الشركة المنظمة، تذاكر الحلقة عبر موقعها الرسمي، حيث قسمت التذاكر على أربع فئات، وجاءت الأسعار كالتالي:الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيهًا، الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيهًا، الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيهًا، الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيهًا.



شروط الحفل



وهناك عدة شروط لحضور الحفلة منها أنه غير مصرح بالتصوير خلال الحلقة، تحفظ الكاميرات والموبيلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض، وعدم دخول الأطفال الأقل من سن 8 سنوات.

تفاصيل soldout



ويتكون برنامج SoldOut Interviews من 3 فقرات الأولى ستكون فقرة حوارية من نجوم ومشاهير الفن والثقافة، والثانية ستكون حفلات أو عروض خاصة للنجوم، أما الفقرة الثالثة والأخيرة ستشتمل على استاند أب كوميدي يقدمه الضيف للحضور.

ما هي آخر حفلات الموسيقار هاني شنودة؟

يذكر أن الموسيقار القدير هاني شنودة قد أحيا حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم شنودة خلال الحفل عدد من المقاطع الموسيقية المميزة مثل "الأفوكاتو"، "أنا بعشق البحر"، "المشبوه"، "بحلم معاك"، "ما تحسبوش يا بنات"، "لما كان البحر أزرق"، رومانس للفيولينة"، بونجور يا بحر"، "فُتَّك بخير يا وطني"، "سيرينادا للتشيللو"، "ماشية السنيورة"، "شمس الزناتي" وغيرها من المقاطع الموسيقية المميزة، وذلك بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وغناء مني العطار وتينا عدلي وسيف خالد.