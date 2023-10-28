نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح فيلم "أنا وابن خالتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أنا وابن خالتي”، صورة البوستر الدعائي للفيلم، وتصدره بيومي فؤاد وسيد رجب، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي بحت حول اثنين من الأقارب يمران بعدة مواقف.



موعد طرح فيلم أنا وابن خالتي

وتم تحديد الموعد النهائي لعرض الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر، حيث من المقرر طرحه يوم 13 ديسمبر المقبل، بجميع دور العرض السينمائية ليكون أول الأفلام المشاركة في قائمة أفلام موسم رأس السنة.

أحداث فيلم أنا وابن خالتي

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

من هم أبطال فيلم "أنا وابن خالتي"؟



فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.



وفي سياق آخر، يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث قدم عدة أفلام جديدة بالسينما، وتم عرض عدد منهم وفي انتظار العدد الآخر، وقد انضم مؤخرًا لأسرة فيلم “فرقة الموت” مع النجم أحمد عز، سوف يقدم شخصية رجل يدعى الغول.

من هم أبطال "فرقة الموت"؟



وتضم قائمة أبطال فيلم "فرقة الموت" كلًا من أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في اطار اكشن.

ما هي آخر أعمال بيومي فؤاد؟

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.