رمضان 2024.. جومانا مراد تنضم لقائمة أبطال مسلسل "عتبات البهجة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة جومانا مراد إلى فريق عمل مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان يحيي الفخراني، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.



تفاصيل مسلسل "عتبات البهجة"

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان يحيي الفخراني، ويعود به للدراما التلفزيونية، بعد غيابه عامين منذ أن قدم مسلسل نجيب زاهي زركش، في عام 2021، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل وإخراج مجدى أبو عميرة ومن إنتاج شركة العدل جروب، والمسلسل مكون من 15 حلقة.



ما هي آخر أعمال الفنانة جومانا مراد؟

يشار أن آخر أعمال جومانا مراد، مشاركتها في رمضان 2023 بمسلسلي «بابا المجال»، ومسلسل «عملة نادرة»، التي حققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.

ومسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وسوسن بدر، وجومانا مراد، ورياض الخولي، وسماء إبراهيم، ومحمود حافظ، وأحمد كشك، ومحمد رضوان، وعارفة عبدالرسول، وسهر الصايغ، وهو من تأليف وإخراج أحمد خالد موسي.

من هم أبطال مسلسل “عملة نادرة”؟

ومسلسل "عملة نادرة" بطولته كل من: الفنانة نيللي كريم جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.