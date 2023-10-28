نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مشاركة علا رامي في الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة علا رامي حقيقية مشاركتها بالجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي "بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل، وقت عرضه على منصة “شاهد”.

تصريحات علا رامي

وقالت علا رامي من خلال لايف على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، إنها لن تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي” لأن دورها قد انتهى بالفعل في الجزء الأول، لافتة إلى أن أبطال العمل حاليًا يواصلون تصوير الجزء الثاني.

ماهي قصة مسلسل البيت بيتي؟



تدور قصة مسلسل البيت بيتي حول «بينو» والذي يجسده مصطفى خاطر، الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده، وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه "كريم "محمد محمود عبدالعزيز وشيرين "إيمان الشريف، ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله، وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة "كاراكيري "كريم محمود عبدالعزيز، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته "أحلام "ميرنا جميل وولدها زيزو

من هم أبطال مسلسل البيت بيتي؟



مسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل ومحمود حافظ، وتدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ومن إخراج خالد مرعي