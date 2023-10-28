نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سعد يستعين بشخصية بوحة في مسرحية "علي بابا " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض البوستر الدعائي الأول لمسرحية “علي بابا” استعدادًا لعرضها يوم 30 من شهر نوفمبر القادم.

الاستعانة ببوحه الصباح

وظهر محمد سعد في البوستر الدعائي للمسرحية بشخصية بوحة الصباح، والذي سبق وقدمها فى فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم مع مي عز الدين، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينمات.



أسعار تذاكر المسرحية



وطرحت الشركة المنظمة لموسم الرياض أسعار تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تخطت الفئة الأولى مبلغ 8896 جنيهًا، أما الفئة الثانية تبلغ سعرها 7413 جنيهًا والفئة الثالثة تصل سعرها 5930 جنيهًا، أما الرابعة فتصل سعرها بالمصري 5560 جنيها والفئة الخامسة بـ5189 جنيهًا والفئة السادسة بـ 4530 جنيهًا والفئة السابعة تصل سعرها إلى 4118 جنيهًا.

والفئة الثامنة بـ 3706 جنيها أما الفئة التاسعة تصل سعرها 2965 جنيهًا والفئة العاشرة بـ 2635 جنيهًا والفئة الحادية عشر تصل سعرها 1482 جنيهًا أما الفئة الاقتصادية فتصل سعرها 1070 جنيهًا والفئة الأخيرة بـ 741 جنيهًا.

قصة مسرحية علي بابا



على مرسيدس ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته يتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي، وهي بطولة محمد سعد وسامي مغاوري وويزو.