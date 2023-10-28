أبرز الملاحظات على البرومو التشويقي لمسلسل "بطن الحوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت منصة “شاهد” البرومو التشويقي لمسلسل "بطن الحوت"، وشاركت الجمهور به عبر الحساب الرسمي لهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” معلقين:" ضياء وهلال، الاتنين من بطن واحدة بس الأخوات في بطن الحوت، كل واحد له طريقته عشان يكتب الفرصة اللي بتيجي مرة واحدة في العمر، بطن الحوت قريبًا".

محمد فراج

وبدأ البرومو التشويقي لمسلسل “بطن الحوت”بظهور محمد فراج وهو ملتحي، قائلًا: "أكتر حاجة تجننك في حياتك إن حد يخرج عن طوعك، مينفعش حد يشوف غير اللي أنت بتشوفه ولا يسمع غير اللي أنت بتسمعه"، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية ملتحي أو من الأشخاص التي تتاجر باسم الدين.

باسم سمرة

كما ظهر النجم باسم سمرة في البرومو التشويقي لمسلسل “بطن الحوت ”، وهو ينصح رجاله بضرورة استغلال فرصة العمر التي لا تأتي إلا مرة واحدة.

من هم أبطال مسلسل" بطن الحوت"؟

يضم المسلسل عدد من النجوم منهم عصام عمر، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، بسمة، يوسف عثمان، تامر حبيب، هاجر السراج، والعمل من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي أكشن، حول رجل يعمل في صناعة الفخار، ثم يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.