عمرو عبد الجليل يشارك في موسم الرياض بمسرحية "صوابع زينب"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد عدد من النجوم للمشاركة في فاعليات موسم الرياض خلال هذا العام، ومنهم عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت اللذان يشاركان بمسرحية "صوابع زينب".



من هم أبطال مسرحية "صوابع زينب"؟



المسرحية تضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا وعلى رأسهم الفنانة هالة صدقي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت ومحمد رضوان.



قصة المسرحية

تدور قصة المسرحية حول زينب أم لثلاث بنات، سندس وداليا ونانسي. تعيش معهم في حي شعبي هدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة والتي تصعب السيطرة عليهم، بينما يحوم حولها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم.

مشاركة عمرو عبد الجليل في فيلم “أولاد حريم كريم” الجزء الثاني



وفي سياق آخر، يعرض للفنان عمرو عبد الجليل، حاليًا في السينمات فيلم “أولاد حريم كريم”، الجزء الثاني، والفيلم طرح الجزء الأول في السينمات المصرية قبل 18 عامًا وتحديدًا عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، والفنان الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومحمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

أحداث فيلم “حريم كريم” الجزء الثاني

وتدور أحداث فيلم «أولاد حريم كريم» حول، علاقة حب تنشأ بين «كريم حسين» و«آيلا»، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة "مها"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).