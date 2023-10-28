انت الان تتابع خبر إليسا: شغلنا هنكمله لأن ده رزقنا.. وألبومي الجديد يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت الفنانة إليسا عن صعوبة طرح ألبومها الجديد خلال الفترة الحالية، بسبب الأحداث الجارية ، وذلك خلال لقاء لها اثناء تواجدها في مقر شركة "روتانا" في المملكة العربية السعودية.

وقالت: صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل لكن ألبوم؟ أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة إليسا، أغنية "العقد" عبر موقع اليوتيوب، وتعاونت مع أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي جلال حمداوي.