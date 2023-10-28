انت الان تتابع خبر سر الحذف المثير: الفنان محمد أنور يثير استغراب مشاهديه بحذف فيديو مثير للدهشة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -حذف الفنان محمد أنور الفيديو الذي نشره مؤخرا عبر حسابه بموقع إنستجرام ، بعد قصف المستشفى المعمداني في فلسطين، وهو يبكي.

عاجز وضعيف

وعلق محمد أنور حينها على الفيديو الذي كان قد نشره عبر حسابه بموقع إنستجرام: آسف لأني ضعيف وعاجز ومش قادر أعمل ليكو حاجة غير أني أعيط... اللهم إنا مغلوبون فانتصر.

وجاء حذف فيديو محمد أنور من حسابه، في الوقت الذي أعلن فيه مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي بدلًا من الفنان محمد سلام.