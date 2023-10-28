انت الان تتابع خبر موقف لا يُصدق.. أنور وجدي أحب فتاة حد الجنون وعندما تقدم لها اكتشف أنها "رَجُل"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كثيرة هي المواقف التي يتعرض لها نجوم الفن في حياتهم، فتبقى عالقة في أذهانهم لا يمحوها النسيان، وأحد هذه المواقف كانت مع الراحل أنور وجدي.

كان أنور وجدي مع عدد من أصدقائه في إحدى السهرات الراقصة، والتقت عيناه خلال السهرة بعيني الفتاة التي أسرت قلبه من أول لقاء.

دعاها انور وجدي للرقص معه فقبلت، فزاد إعجابه بالفتاة وتكررت اللقاءات بينهما والرقصات.

نصحه أصدقائه بأن يعرض على الفتاة الزواج طالما أعجبته لهذا الحد، فاستجاب لهم وطلب يدها لكنه عاد لهم ووجه قد انقلب جذرياً، فظن أصدقاؤه أنها رفضته لأنها متزوجه أو لظروفه المادية.

وعندما سألوه عن السبب كانت الصدمة، حين أخبرهم بأنها أحد الشبان العاملين بهلوانات في سيرك عمار.

هذا الموقف المحرج ظل عالق في ذاكرة أنور وجدي لدرجة أنه كتب عنه مقالاً تحت عنوان " النار فى قلبى".