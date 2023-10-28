تضامنًا مع غزة.. كاظم الساهر يعلن إلغاء حفلاته في قطر وعمان لأجل غير مسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المطرب كاظم الساهر عن تأجيل حفلي قطر وعمان الذي كان من المقرر إحيائها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه سيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت.

منشور كاظم الساهر



ونشر الساهر منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" كتب فيه: بسبب الظروف المأساوية في غزة نضطر آسفين تأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن ولا يسعنا في هذه الظروف إلى التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين، ويمدّهم بالصبر والصمود".

وتابع كاظم الساهر قائلًا: "لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيًا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه، وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدًا فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة المقبلة وإعادة المبلغ نقدًا في نقاط البيع لدينا".



ما هي تفاصيل أغنية “جاءت معذبتي”؟

يذكر أن كاظم الساهر طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، بعنوان جاءت معذبتي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات لسان الدين ابن الخطيب، وألحان الموسيقار، توزيع هشام نياز، وهي أغنية مغلفة بمزيج من الطرب والأحاسيس.