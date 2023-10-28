أحمد العوضي:" حملة المقاطعة لازم نستمر عليها واحنا أكبر قوة شرائية في العالم وده أقل حاجة نقدر نحارب بيها العدوان"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد العوضي على مطالبة جمهوره بالاستمرار في مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، ذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك”.

أحمد العوضي يطالب الاستمرار بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

وكتب أحمد العوضي عبر “ فيسبوك ”: “حملة المقاطعة لازم نستمر عليها حتى وإن توقف العدوان، احنا أكبر قوة شرائية في العالم لازم نتعود إن احنا مقاطعين لمنتجاتهم ومش عاوزنها وعندنا بديل لكل حاجة حتى وإن كان أقل جودة، محدش بيموت من غير ماكدونالدز وبيبسي وكنتاكي وووووو.. بل بالعكس أكلهم الللي بيجيبلنا الوبا والمرض”.

وتابع: “ده أقل حاجة نقدر ننصر بيها دينا وأخواتنا وأقل حاجة نقدر نحارب بيها العدوان.. إن احنا منكونش سبب في أي جنيه يخشلهم.. ونعلم أولادنا أن المنتجات دي أصبحت من المحرمات يعني، نغرس في أولادنا أن الحاجات دي اجباري أنك تقاطعها.. مع الوقت مقاطعتنا هتجيبهم الأرض.. أخواتي اوعي تستهون بالمقاطعة ركعوهم وميكسبش منك جنيه.. حملات المقاطعة مستمرة وهتستمر ويارب نفضل مكلمين حتى وإن توقف العدوان”.

تطوع أحمد العوضي في الهلال الاحمر المصري

وفي وقت سابق، تطوع الفنان أحمد العوضي في جمعية الهلال الأحمر وطلب من متابعيه التبرع لأهالي فلسطين ومساندتهم ودعمهم في وضعهم الراهن.

وكتب أحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “مساء الفل على كل أخواتي، طبعًا كلنا عارفين اللي بيحصل لأخواتنا في غزة أنا هنا في الهلال الأحمر المصري مع أخواتنا الأبطال المتطوعين في الهلال الأحمر، أنا عايز أطلب منكم حاجة إحنا خلاص نزلنا صور وبوستات والحاجات دي مش كفاية عايزك تتصرف تصرف فعلي مش مجرد كلام عشان ميبقاش أننا بس بنتفاعل بمجرد كلام، وإحنا من جوانا موجوعين على أخواتنا في غزة”.