انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. منى فاروق تتخد إجراءات قانونية وترفع قواضي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة منى فاروق، عن حقيقة تعرضها للتعدي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت: الأخبار اللي نزلت مش حقيقية وفعلا في حد تعدى عليا وأنا معرفهوش نهائي وأول مرة أشوفه في حياتي وتعرضت للسب والقذف والتعدي، وأخدت الاجراءات القانونية وسوف أتخذ الاجراءات القانوينة نحو كل موقف سرب أخبار مش حقيقة بقصد التشهير والتريند ولم يرجع لي.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال منى فاروق، مسلسل "أيام" بطولة كلا من: حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربي، تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.