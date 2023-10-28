أكرم حسني يشارك في فعاليات موسم الرياض بمسرحية “تطبق الشروط والأحكام” (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أكرم حسني للمشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الرابعة بمسرحية جديدة تحمل اسم "تطبق الشروط والأحكام"، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر المقبل، ومن المفترض أن تقدم المسرحية على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.

قصة مسرحية "تطبق الشروط والأحكام"

تدور أحداث المسرحية حول طباخ شاب يقع في غرام ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وعندما يتقدم للزواج منها، يشترط والدها عدة شروط حتى تتم تلك الزيجة، ومنها دخوله دار مسنين مخصصة للمجرمين المعتزلين.

من هم أبطال مسرحية "تطبق الشروط والأحكام"؟

يشارك في مسرحية تطبق الشروط والأحكام العديد من الفنانين مع أكرم حسني، منهم: أسيل عمران، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، إسماعيل فرغلي.

أسعار تذاكر مسرحية "تطبق الشروط والأحكام"



وطرحت الجهة المنظمة أسعار تذاكر المسرحية والتي تنوعت بين 17 فئة، جاءت على النحو التالي: الفئة الأولى بـ 1350 ريال سعودي أي ما يعادل 11099 جنيه مصري، الفئة الثانية بـ 950 ريال سعودي أي ما يعادل 7811 جنيه مصري، الفئة الثالثة بـ 800 ريال سعودي أي ما يعادل 6577 جنيه مصري، الفئة الرابعة بـ 650 ريال سعودي أي ما يعادل 5344 جنيه مصري، الفئة الخامسة بـ 610 ريال سعودي أي ما يعادل 5015 جنيه مصري.

الفئة السادسة بـ 580 ريال سعودي أي ما يعادل 4768 جنيه مصري، الفئة السابعة بـ 500 ريال سعودي أي ما يعادل 4111 جنيه مصري، الفئة الثامنة بـ 450 ريال سعودي أي ما يعادل 3699 جنيه مصري، الفئة التاسعة بـ 400 ريال سعودي أي ما يعادل 3288 جنيه مصري، الفئة العاشرة بـ 320 ريال سعودي أي ما يعادل 2631 جنيه مصري، الفئة الحادية عشر بـ 280 ريال سعودي أي ما يعادل 2302 جنيه مصري، الفئة الثانية عشر بـ 250 ريال سعودي أي ما يعادل 2055 جنيه مصري، الفئة الثالثة عشر بـ 160 ريال سعودي أي ما يعادل 1315 جنيه مصري، الفئة الرابعة عشر بـ 130 ريال سعودي أي ما يعادل 1068 جنيه مصري، الفئة الخامسة عشر بـ 110 ريال سعودي أي ما يعادل 904 جنيه مصري، الفئة السادسة عشر بـ 90 ريال سعودي أي ما يعادل 740 جنيه مصري، الفئة السابعة عشر بـ 80 ريال سعودي أي ما يعادل 657 جنيه مصري.



ما هي آخر مسرحيات أكرم حسني ؟

يذكر أن اَخر مسرحيات أكرم حسني "حتى لا يطير الدكان"، التي حققت نجاحًا جماهيريًا، وشاركه البطولة درة، بيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وإسماعيل فرغلي، وهي قصة وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج محمد أوتاكا.