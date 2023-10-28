معجب يتحرش بفنانة مصرية شهيرة أمام المارة..لن تصدق كيف لقنته الأخيرة درساً في الأدب!!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت بطلة فيلم «آل شنب»، عن تعرضها للتحرش من شاب في الشارع وانهارت باكية في مقطع فيديو على أنستجرام.

ووثقت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة، صاحبة أغنية "على فكرة انت اللي مزودها" تعرضها للتحرش من قبل شاب في أحد الشوارع ووثقت نورين تلك اللحظات بفيديو عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام وهي منهارةوقالت نورين في الفيديو: أنا طالعة أتكلم بالشكل والمنظر ده لأن في واحد اتحرش بيا وأنا جبته من شعره وصورته وهنزل صورته دلوقتي.

وأضافت نورين: رمى عليا كوباية القهوة وسط رجالة كتير واقفة ومحدش فيهم أتكلم ولا فتح بوقه ولا دافع عني .

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديو نورين عبر صفحات السوشيال ميديا متفاعلين مع الواقعة والتي جاءت ردود الأفعال عليها مختلفة فمنهم من تضامن معها ومنهم من اعترض على طريقتها وأنها من الممكن أن تأخذ حقها بطريقة أكثر تحضر من ذلك.

أعمال نورين أبو سعدة

يذكر أن الفنانة نورين أبو سعدة تشارك في فيلم آل شنب الذي من المقرر عرضه في مهرجان الجونة السينمائي الذي سيقام في مدينة الجونة يوم 27 أكتوبر الجاري بعد أن تم تأجيله بسبب الأحداث التي تشهدها فلسطين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار عائلي حول عائلة آل شنب التي يتوفى أحد أفراد عائلتها فيضطر أفراد الأسرة للذهاب إلى الأسكندرية لإقامة العزاء وهناك تحدث الكثير من المواقف والأحداث بينهما.

يشارك في بطولة الفيلم كلا من ليلى علوي، سوسن بدر، خالد سرحان، نورين أبو سعدة، أسماء جلال، هيدي كرم، لبلبة وغيرهم..