انت الان تتابع خبر "مين هو الممثل اللي كانت بنتك عايزة تتجوزه"؟.. ماجد الكدواني يجيب ويفاجئ الوسط الفني.. لن تصدقو من هو!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان ماجد الكدواني لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي"، "والدي كان غاوي قراءة ومرة وأنا بقلب في مكتبته لقيت عنده كتاب عن الأبراج حبيته وقرأته كله.

وأضاف لما ابتدينا ندرس قشور علم النفس وعلم الجمال ابتديت أربط وأنسب الشخصيات على الأبراج وابتدا يشغلني المولودين في فترة زمنية واحدة والتشابه والاختلاف اللي بينهم".

وتابع: "ابتديت أنسب الشخصيات حسب كل برج، أنا مثلًا برج القوس برج ناري مطلوق وميحبش حد يحجمه وعايز يهب وما حدش يقول له أنت رايح فين وهو عاطفي وجواه طفل ويحب اللي يحتويه مش اللي يفرض عليه".ولفت: "الفنان كريم عبد العزيز برج الأسد وهو قيادي يستمتع باحتوائه للآخر وينسى مشاكله في حين إنه يحل مشاكل الأخر وبيني وبينه كيميا من يوم ما ابتدينا وهو حتى يقول لي احنا مصروفين لبعض مش إخوات وأصحاب بس،

وأول تعارف كان فيلم حرامية في كي جي تو، وحاسس لما اتقابلنا إني مرمي في حضن حد بيحبني وبيراعي مشاعري فبقيت بعشقه وحتى ساندرا بنتي بتحبه ولما بسألها لما تكبري تحبي تتجوزي مين تقولي كريم عبد العزيز وهو تركيبة إلهية".وتابع": "كريم عبد العزيز على طول بيحتويني وشخص مسؤول وببقى مرتاح وأنا جنبه".