قريبا.. عرض مسلسل بطن الحوت على منصة شاهد الإلكترونية

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل “ بطن الحوت ” بطولة محمد فراج وباسم سمرة المقرر عرضه قريبا عبر المنصة الالكترونية.

أحداث مسلسل بطن الحوت

وتدور أحداث مسلسل “ بطن الحوت ” عن عدة قضايا منها الشيوخ السلفية في مصر وتجارة المخدرات إلى جانب صراع قابيل وهابيل بشكل معاصر.

تفاصيل شخصيات مسلسل بطن الحوت

ويجسد محمد فراج في مسلسل “ بطن الحوتة” شخصية رجل يعمل في صناعة الفخار، وتجمعه قصة حب مع اسماء أبو اليزيد، ويضطر للتعاون مع الجماعات السلفية، ويظهر باسم سمرة في دور شقيقه.

ويجسد يوسف عثمان شخصية شيخ سلمي، كما يشارك تامر حبيب في “ بطون الحوت ” وظهوره ضيف شرف حيث يلعب دور تاجر مخدرات.

حسن أبو الروس يشارك في بطن الحوت

كما روج الفنان حسن أبو الروس لمسلسله الجديد بطن الحوت للفنان محمد فراج من خلال نشر البوستر له وهو يتصدره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام وقال: “ديشا.. قريبًا على شاهد في مسلسل بطن الحوت”.

نجوم مسلسل بطن الحوت

يشارك في مسلسل بطن الحوت، كل من محمد فراج،باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرين، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.