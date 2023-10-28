انت الان تتابع خبر فاكرين الطفلة جانا عمرو "ساندي" في فيلم سامي أكسيد الكربون؟.. لن تصدقوا كيف أصبحت الآن!! تغيرت تماماً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاجئ متابعي الطفلة، وجمهور السوشيال ميديا بتغير كبير في ملامح الطفلة جانا عمرو، التي اشتهرت بدورالطفلة "ساندي" في فيلم سامي أكسيد الكربون، بعد أن أصبحت شابة.

حيث تداول البعض صوراً لها من الطفولة ، مع وضع مقارنة بين صورها وتغير ملامحها، شابة مع تغير ملامحها كثيراً، حيث قررت العودة للظهور علي السوشيال ميديا بعد اختفاء دام لسنوات طويلة.

ونشرت الطفلة جنا عمرو جمهورها، صور جديدة لها بعد أن أتمت عمر الـ18 عاماً، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وكتبت جنا تعليق على صورها: "لقد مرت فترة من الوقت، عمري 18 عامًا الآن .. افتقدكم جميعا .. عيد ميلاد سعيد لي".

وتفاعل الجمهور ومتابعي الطفلة مع صور وإطلالتها الجديدة، حيث جاءت التعليقات كلها تأكيداً على مرور الأيام سريعاً وتغير ملامحها بعد أن أصبحت فتاة شابة تتمتع بجمال هادئ وبراءة.

وشاركت الطفلة جنا عمرو في طفولتها بعدد من الأعمال السينمائية منها فيلم "حصل خير، سامي أكسيد الكربون، كلبي دليلي، توم وجيمي، خطة جيمي، فوبيا"، حيث تربعت الطفلة جانا عمرو علي عرش الشهرة بين أطفال جيلها، حيث قدمت عدد من البطولات السينمائية وكانت أدوارها مهمة في الأفلام وكالعادة أسوة بكل الأطفال اختفت لسنوات طويلة لتظهر من جديد في مرحلة عمرية مختلفة وتذكر جمهورها بأفلامها.