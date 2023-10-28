نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. محمد صبحي في ضيافة برنامج القاهرة اليوم مع إدوارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل غدًا الفنان الكبير محمد صبحي في ضيافة برنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الفنان إدوارد المذاع على قناة أوربيت في تمام الساعة العاشرة مساء.



حيث شارك الفنان محمد صبحي برومو حلقته ببرنامج القاهرة اليوم، التي من المقرر عرضها غدًا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: "انتظروا الفنان محمد صبحي في حوار خاص الساعة 10 مساء الاحد 29 أكتوبر في برنامج القاهرة اليوم علي قناة أوربيت مع إدوارد".



أبرز التصريحات التي قدمها محمد صبحي خلال برومو برنامج القاهرة اليوم

مصر البلد الوحيد اللي شعبها رفض التطبيع.

دخول سينا تخليص على مصر.

هدف المخطط الصهيوني مصر.

إسرائيل ظالمة وتتحدى الله.

كان عنوانك كعربي هي الكرامة والاباء والشهامة.

ستقام دولة فلسطين إذا توحد الشعب الفلسطيني.

أخر أعمال محمد صبحي المسرحية

تعد مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك أخر أعمال الفنان محمد صبحي المسرحية التي يقدمها على خشبة مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل، وهي مسرحية غنائية استعراضية.

أبطال مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

يشارك في بطولة مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك: محمد صبحي، وفاء صادق، يوسف فايد، منة طارق، ليلى فوزي، انجيليكا أيمن، روفي الشناط، رحاب حسين، داليا حسن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني، إخراج محمد صبحي.