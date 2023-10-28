انت الان تتابع خبر أول تعليق لياسمين عز بعد زواجها من رجل أعمال سعودي.. الإعلامية أكدت هذا الأمر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت انباء عبر صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زواج الإعلامية المصرية برجل سعودي، وهو ما دفع المتابيعن للبحث عن صحة تلك الأنباء.

وأتت تلك الأنباء بعد أن أثارت ياسمين جدلا جديدا، وتصدرت ترند محرك البحث غوغل بعد حديثها عن الرجل السعودي، إلا أن تلك الأخبار مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة.

وقالت ياسمين عز في إحدى حلقتها من كلام الناس، إن السيدة التي تتزوج من رجل سعودي، هي سيدة محظوظة، تستيقظ ليلا لتقبله وتحمد الله على هذه النعمة.

أضافت: "الست اللي متجوزة سعودي بتصحى كل يوم بالليل تبوسه وتحمد ربنا على النعمة اللي هي عايشة فيها".

ياسمين عز أثارت الجدل والتفاعل بتصريحاتها عن الرجل السعودي، بعد تصريحاتها عن أن الرجل المصري والذي أطلقت عليه لقب الفرعون هو الأفضل بين رجال العالم بينما الرجل اللبناني أطلقت عليه لقب فينيقي، الذي استوحته من الحضارة الفينيقية القديمة.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات ياسمين عز، مؤكدين أنها تتحدث عن رأي شخصي بلا مهنية ولا حرفية لمجرد إثارة الجدل، موضحين أنها تقف على مسافة واحدة من جميع النساء وتحاول إنصاف الرجال على حسابهن دائماً، مهما كانت جنسيته.

من ناحية أخرى أشاد آخرون بتصريحات ياسمين عز عن الرجل السعودي، مشددين على أنه رأي صحيح وينم عن معرفة بطبيعة الرجل السعودي، مؤكدين على دعمهم لياسمين عز في تصريحاتها المنصفة للرجال.