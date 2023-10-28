رحيل منشد الرافدين محمد العزاوي

بغداد ـ «الوطن»:

فقدت الساحة العراقية والعربية أمس الأول المنشد العراقي محمد العزاوي إثر إصابته بنوبة قلبية في العاصمة بغداد عن عمر 53 عامًا، الراحل هو قارئ قرآن ومنشد عراقي، ويلقب بـ(منشد الرافدين) و(أستاذ المقامات العراقية) و(أستاذ المنشدين). محمد العزاوي شارك بالعديد من المهرجانات الإنشادية في جدة والشارقة وعمل في قناة المجد الفضائية، وكان مقدِّمًا لبرامج متخصصة في النشيد الإسلامي، وكان مساعدًا للمدير العام في قناة (شدا) الإنشادية، وبرز فيما كان يقدِّمه عن فنِّ المقامات العراقية. وبرصيد الراحل ثلاثة ألبومات وهي (مع الله) و(أمنية العمر) و(الارتقاء) ومن أشهر أعماله: (حار فكري) و(يا قارئ القرآن) و(دفء القلب) و(مع الله) و(مطار المدينة).

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