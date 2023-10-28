أسيل الحراصية .. تجمع بين الفن كهواية وهندسة الديكور كتخصص علمي

تطمح أن تكون لها مشاركات خارجية

كتب ـ سيف بن خلفان الكندي:

أسيل بنت جمعة الحراصية الفنانة الطالبة في جامعة نزوى، تدرس تخصص هندسة تصميم داخلي وديكور وتميل في الوقت ذاته إلى الرسم بالفحم والرصاص، ولذلك فهي تجمع بين الفن كهواية وهندسة الديكور كتخصص علمي، كما تحبذ رسم الطبيعة ورسم البورتريه، ولها أعمال أخرى في الرسم الحُر والرسم الهندسي والإسلامي. وتطمح أن يكونَ لها مشاركات على الصعيد الدولي.

بدأت أسيل موهبتها تظهر منذ أيام الطفولة، ثم تطوَّرت بالممارسة المستمرة والتغذية البصرية والدعم المستمر من أُسرتها ممَّا شجَّعها للمشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة، والمعارض. فقد شاركت في واحدة من أفضل أعمالها برسم لوحة فنية للسُّلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيَّب الله ثراه ـ. كما شاركت أسيل في فعالية أخرى تمَّ تنظيمها في مسقط مول وحملت عنوان (هنا لأجلكم) وذلك في عام 2019 تستهدف محاربي السرطان. كما لها مشاركات أخرى في معارض أقيمت بجمعية المرأة العُمانية بولاية نخل. فيما كانت آخر مشاركة لها في معرض المواهب التابع لفريق نخل آرت الذي نظَّمته شركة نخل الأهلية وأقيم في قلعة نخل، وكان فرصة سانحة وجميلة لإظهار المواهب ودعم الموهوبين وتشجيعهم على إبراز أعمالهم.

كما نظَّمت الفنانة حلقة حَوْلَ أساسيات رسم الظل والنور بقلم الرصاص. وتُفضِّل أسيل التنوُّع في المواد المستخدمة في أعمالها مثل استخدام الألوان الزيتية، وألوان الاكريليك والأصباغ والبرايمر وأقلام الماركر والرصاص والفحم. وتقول (الحراصية) بأنَّه يُمكِن مزاولة الإبداع وتطوير القدرات بالمتابعة والاستمرارية، والإكثار من التغذية البصرية والتركيز على المشاركة في الأنشطة والمعارض والفعاليات.