مشاعر حالمة : دوامة الجرح

أنا… عشير المســافات و نديم الرياح

و انا. .. رفيـق السهر و الخيمه ونارها

أسامر النجم…لين تبان..شمس الصباح

وان بانت أسرح طموحاتي على أنوارها

مسراح ذودٍ… تشق الريح، شق الرماح

لدروع جندٍ .. طوتها الحرب بغبارها!

ميرادها..من عزومي كلٍ ..عدٍ قـراح

ومزعفره بالرضا من يوم … مصدارها

فيها م خاف الفشل ولا أخاف النجاح

متيّقن الخيـره فمـا ربّـي إختــارها!

واللي يحب الحياه لازم يحب الكفاح

لا يرقب الغيمه توصّلـهْ … لامطارها!

ولا يسمع اللي يحسّون بطرب فالصياح

يخلّي ظهورها . … تتحمّل أوزارهــا!..

في بعض لاحيان ما تنفعك غير الجراح

تبيّن التجربة معــدنك … مــن نارها!

ولا تصدق اللي يكرر كلّ.. ما راح راح

ياليت ما راح … راح و راحت آثـارها!

حبيبة النـور… لا زالت … طويلة جناح

تمدّ بطعـونهـا … وتحـدّ .. بأســوارها

كانت..تحب الغموض وتجهل الإنشراح

قبل أبحر فغـزرها وأستكشف أغوارها..

وصّلتها للفرح…. و الحزن فيني إستباح

من بعد ما صدّقت….في حلمي أعذارها

قالت لي الفقر ..لو ذنب السنين الشحاح

أرواحنا بالفقر … . تستوحش أعمارها!.

ما تدري ان العرب فيها المعاني… سلاح

وان قلّــت أموالهـا …. ما قلّ مقـدارها

ذابت مع النور و تلاشت. . بوقت الرواح

وعيوني من الذهول .. تكـذّب انظارها!

خلتني فمعمة لأشواق …. مالي سراح

دوامة الجرح .. طحت فمركز أعصارها!

من فوق صدر السعادة…نام قلبي وطاح

فالضيقه اللي عمـر … ما فكّت حصارها! أحمد المقبالي

شاعر عماني

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