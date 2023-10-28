الاحتفال بتدشين فريق الرستاق للفنون

الرستاق ـ من سيف الغافري:

احتفل بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة أمس الأول بتدشين فريق الرستاق للفنون التابع لنادي الرستاق. أقيم الاحتفال بقاعة جمعية المرأة العمانية بالرستاق بالتزامن مع احتفالات سلطنة عمان بيوم الشباب، وذلك تحت رعاية حمدان بن سيف الضوياني وحضور عدد من المدعوين والمهتمين بالفنون وأعضاء الفريق.

في بداية الاحتفال قدم هلال بن علي الأغبري عرضا مرئيا تحدث فيه عن الرؤية البصرية لفريق الرستاق للفنون مشيرا بأن شعار الفريق استمد تصميمه من الأبواب التراثية للقلاع والبيوت القديمة بولاية الرستاق وتم دمج الفنون الخمسة في هذا الشعار وهي التصوير، الموسيقى ، التصميم، الرسم، والخط العربي، وتم استخدام الخط المنقوش على الأبواب التراثية، واللون العنابي يمثل اللون الرسمي لنادي الرستاق.

بعد ذلك ألقى مالك بن حمد المعولي رئيس فريق الرستاق للفنون كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بتدشين فريق الرستاق للفنون الذي يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، وقد كانت لنا تجربة ناجحة في فريق الرستاق للتصوير الضوئي وارتأينا أن يتوسع هذا الفريق ليضم مختلف الفنون وهي (التصوير) و(الرسم) و(التصميم) و(الخط العربي) و(الموسيقى) والحمد لله حظي هذا الفريق بمشاركة جيدة؛ حيث بلغ عدد أعضاء الفريق (85) عضوا حتى الآن ونسعى من خلال هذا الفريق إلى صقل وتنمية مهارات الشباب في مختلف المجالات وإبراز مواهبهم والوصول بها إلى العالمية بإذن الله تعالى وذلك بتكاتف وتعاون الجميع، كما ألقت هناء بنت حمد العوفية عضوة الفريق كلمة تحفيزية أشارت فيها إلى أن الأهداف والطموحات تحتاج إلى إرادة وهمة وتعاون وتكاتف لكي تتحقق وهذا ما عملنا عليه في تكوين هذا الفريق والحمد لله تحقق الهدف وها نحن اليوم نحتفل بتدشين الفريق كأول خطوة يخطوها فريق الرستاق للفنون لتسليط الضوء وإبراز مواهب الشباب في عدة مجالات وتشجيعهم وتقديم الدعم لهم للاستمرار في تطوير مواهبهم والرقي بها. بعدها جرى افتتاح المعرض الفني المصاحب الذي اشتمل على عدة أعمال لأعضاء الفريق بلغت أكثر من (70) عملا فنيا في مجال الخط والرسم والتصوير وصناعة الورق والتصميم وركن مخصص للتضامن مع فلسطين والمرابطين في غزة. وفي نهاية الاحتفال جرى تكريم المشاركين والمنظمين للمعرض الفني.