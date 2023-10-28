نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. صناع مسلسل «عائلة مرزوق أفندي» يوجهون كلمة لأهل غزة في محنتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال تسجيل مجموعة حلقات جديدة من المسلسل الإذاعي «عائلة مرزوق أفندي» داخل أروقة الإذاعة المصرية قام فريق عمل المسلسل وبشكل ارتجالي بوقفة تضامنية مع سكان قطاع غزة في محنتهم.

وقرروا القاء كلمة لدعم الشعب الفلسطيني تجاه مجازر الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ 21 يوم دون توقف أو هدنة لإسعاف المصابين واستخراج الشهداء من تحت الأنقاض.



وشارك في هذه الوقفة كلا من الفنانين: عفاف شعيب، احمد ماهر، نسمة محمود، نادر نور الدين، ميرال عيد، سلوى عطية، هند سلامة، وفاء السيد، عمر عسران، ووجهوا كلمة لأهل فلسطين ودعوا لهم بالثبات، وحسبهم الله ونعم الوكيل في كل صهيوني.



وقد صرحت الفنانة القديرة عفاف شعيب إنه ا توجهت للأستوديو واقترحت على الزملاء ان يكون لهم وقفة تجاه ما يحدث الان، وتحمس كل فريق العمل وقاموا بتصوير هذا الفيديو الارتجالي.

وجاءت كلمة شعيب: "كلنا ايد واحدة كلنا واقفين من اجل القضية الفلسطينية وفلسطين عربية إلى ان تقوم الساعة ولا للتهجير، تمسكوا بأرضكم تمسكوا ببلدكم، يا اهل فلسطين لو خرجتم من ارضكم لن تعودوا لها مرة أخرى والقدس ستظل عربية، افيقوا يا عرب افيقوا يا مسلمين الحرب قادمة، وعار علينا ان نسكت عن الحق الفلسطيني".



وفيما يخص المسلسل قالت شعيب إنه ا انضمت للعمل منذ خمس سنوات وهو مسلسل يومي يقدم على إذاعة «البرنامج العام» الساعة التاسعة صباحا ضمن فقرات برنامج «ربات البيوت» والتي اشتهرت بتقديمه الاذاعية الراحلة صفية المهندس، وتدور قصة المسلسل حول المشاكل اليومية التي تتعرض لها عائلة مرزوق.



وأضافت الفنانة عفاف شعيب ان مؤلف المسلسل كان فتحي عبد الله ومنذ عدة شهور تولى السيناريست عمرو عبده دياب كتابة الحلقات الجديدة له وهو من اخراج نسرين لطفي، ويشاركها البطولة إلى جانب المتضامنين بالوقفة الفنانين: عفاف رشاد، انتصار، قيس عبد الفتاح، محمود عامر.

معلومات عن مسلسل عائلة مرزوق افندي



جدير بالذكر ان مسلسل «عائلة مرزوق أفندي» هو مسلسل حلقات منفصلة متصلة يقدم عبر الإذاعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وكان بطولة الراحلين: فؤاد المهندس، عزيزة حلمي، عايدة كامل، وزوز نبيل، وتحقيق المسلسل لنجاح طوال هذه المدة لدى جمهور ومستمعي الإذاعة أدى إلى استمرار تقديمه حتى الآن.