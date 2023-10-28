انت الان تتابع خبر هروب نجم "همام في أمستردام" للزواج من هولندية يصدم الجميع! لن تصدق من هو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت صفحات فنية ومواقع إعلامية أن صبري سعد أحد أبطال فيلم "همام في أمستردام" لم يترك هولندا بعد انتهاء التصوير، بل تزوّج واستقر فيها مؤسّساً عائلة.

وتداولت الوسائل المروّجة للخبر صورة جمعت سعد بزوجته وأولاده ذوي الملامح الأوروبية.

ولكن الحقيقة بعكس الشائعات التي ذهبت إلى حد اتّهام سعد بالهرب من فريق العمل من أجل البقاء في "بلاد الطواحين"، إذ تمت الاستعانة به لأداء دور "سيد شعلة"، بسبب وجوده أصلاً في هولندا منذ عام 1976 وعمله في مجال التمثيل منذ تسعينيات القرن الماضي، وتقديمه عدداً كبيراً من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام.

ولصبري سعد أربعة أبناء، هم: "شادي" الابن الأكبر ويعمل مخرجاً، وشاركه في عدد من الأفلام القصيرة، وابنته "أشجان"، وابنه "شاهين" الذي يهوى مجال التمثيل، أما الصغيرة "فيروز" فما زالت تتابع دراستها.

يُذكر أن الفيلم الكوميدي "همام في أمستردام" من إنتاج عام 1999، ومن بطولة الفنانين محمد هنيدي وأحمد السقا.