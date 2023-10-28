هند صبري تنتظر الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة هند صبري لعرض الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” الذي حقق نجاح كبير خلال عرضه الأول في عام 2022 حيث العرض الأول كان استكمالا لمزامنة الاحداث منذ سنوات لشخصية “ علا عبدالصبور” التي قدمتها هند صبري في مسلسل “ عايزة اتجوز ” الذي عرض في عام 2010.

جزء ثاني من مسلسل "البحث عن علا "

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل “ البحث عن علا ” على منصة نتفليكس، في الموسم الشتوي، حيث تواصل هند صبري تصويره في الوقت الحالي.

نجوم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا

يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا في إطار رومانسي اجتماعي، وسوف تعيش هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين خلال الأحداث، كما سيتطرق العمل لشكل حياة هند صبري بعد طلاقها من هاني عادل وعلاقتها بإبنائها.

مشاركة أحمد طارق في مسلسل البحث عن علا

يذكر أن الفنان أحمد طارق شارك في الجزء الأول من مسلسل “ البحث عن علا ” حيث كان أول ظهور له مما لفت الأنظار إليه وحقق نجاح كبير وظهر في نهاية أحداث الجزء الأول من مسلسل “ البحث عن الأول” الطبيب الذي يسكن بجوار هند صبري وأرمل ولديه ابنة واحدة صديقة ابنة هند صبري وانتهت أحداث الجزء الأول بإنهاء هند صبري العلاقة معه واختيارها طريق آخر بعد طلاقها من هاني عادل.