إلهام شاهين: لو تم إتحاد العرب سنكون قوة يتعمل إلها ألف حساب

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أحمد جودة - القاهرة -

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة للعرب لتوحيد للدول العربية لتكون دولًا قوية تقف في وجه المعتدين.

إلهام شاهين: توحدوا يا عرب ففي اتحادكم قوة عظيمة



حيث نشرت إلهام شاهين ثورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووجهت رسالة للدول العربية، قائلة: "توحدوا يا عرب.. ففي إتحادكم قوه عظيمة يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم، لا تقبلوا إملاءات لصالح الأجندة الغربية، كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقه العربية".

إلهام شاهين: الغرب يريد نشر الفوضى فيه المنطقة العربية

وتابعت: "الغرب يريد نشر الفوضي في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية، قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وايضًا في اليمن والسودان".

إلهام شاهين: لو تم إتحاد العرب سنكون قوة يتعمل لها ألف حساب

وأضافت: "هذه الدول تحتاج المليارات لإعاده بنائها وإستعاده قوتها بعد الخراب والدمار الإقتصادي وأيضًا الدمار النفسي للشعوب.. أمريكا ليست دولة بل قارة كبيرة متحدة.. والإتحاد الأوروبي جمع كل الدول الأوروبية بإختلاف لغاتهم ليكونوا قوة متحدة.. ولو تم إتحاد العرب سنكون قوة يتعمل لها ألف حساب.. هذا هو الحلم العربي".

أخر أعمال إلهام شاهين

ومن جهة أخرى، تعد حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب، أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، شاركها البطولة: أحمد فهمي، أمير شاهين، روان الغابة، ياسمين بن داوود، ندا موسي، عمر شوقي، عفاف رشاد، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج عصام نصار.