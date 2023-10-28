نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأنشطة توعوية وورش تدريب.. ثقافة الغربية تواصل الاحتفال بيوم المرأة الريفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تنظيم اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة الريفية، حيث استقبلت قرية برما قافلة ثقافية لقصر ثقافة طنطا ضمت عددا من الفعاليات والأنشطة.

احتفالات باليوم العالمي للمرأة الريفية

بدأت الفعاليات بكلمة من الصحفي علاء شبل الذي أوضح أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة الريفية لتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، عن طريق الدعم المادي والتدريب وتنمية المهارات ومساعدتهن في تسويق منتجاتهن.





برنامج تنمية ودعم المرأة الريفية

وأكد "شبل" أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" قدمت قروضا بفائدة بسيطة من خلال برنامج تنمية ودعم المرأة الريفية "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، هدفت لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة، وأشار إلى أن التمويل تمت زيادته لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

نصائح حول الصحة الإنجابية

هذا وقد شهدت القافلة الثقافية تقديم عدد من النصائح حول الصحة الإنجابية، قدمتها هدى جاد، التي شددت على ضرورة أن تهتم المرأة الحامل بالتغذية، ولا سيما منذ الشهور الأولى للحمل، مشيرة إلى أنها من أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها المرأة الحامل للحفاظ على صحتها وعلى صحة الجنين، وهذا من خلال اللجوء إلى تناول الأطعمة المفيدة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل: الفيتامينات والمعادن.

اختتمت فعاليات القافلة التي نفذت تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بإقامة ورشة تدريبية لسيدات القرية للتدريب على كيفية استخدام المخلفات من القماش القديم، وأيضا التدريب على كيفية صناعة بعض من الحلي والإكسسوارات والمشغولات اليدوية.