نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جبال الملح وفيلا السادات.. جولة تثقيفية لأطفال "أهل مصر" لمعالم بورفؤاد التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جبال الملح بملاحات مدينة بورفؤاد، صباح اليوم السبت، ثاني الجولات الميدانية، لعدد 200 طفل من المحافظات الحدودية، ضمن الأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة بورسعيد تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 3 نوڤمبر المقبل.

جولات ميدانية

توجه الأطفال عن طريق المعدية بين بورسعيد وبورفواد، إلى جبل الملح لالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية، وسط حالة من البهجة والسرور، حيث يعتبر الجبل من أهم المزارات السياحية بالمدينة.

استمع الأطفال لشروح حول الجبل وتاريخ إنشاء جبال الملاحات بالمدينة منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث يتم استخراج الملح من البحر المتوسط، وتملأ به الأحواض، ويوضع عليها بكتريا نافعة، ثم يتم تعرضه إلى الشمس، حتى تتبخر المياه ويترسب الملح، بعد ذلك يدخل الملح إلي المصانع لتكريره لينتج عنه ثلاثة أنواع من الملح "الناعم، الخشن، المجروش"، كما يتميز بلونه الأبيض، ويساعد على إخراج الطاقة السلبية من الجسم.

أعقب ذلك التوجه إلى فيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي تتميز بالطابع الأثري، وتم التقاط بعض الصور الجماعية أمامها.

مدينة بور فؤاد

وتعد مدينة بورفؤاد واحدة من أشهر معالم محافظة بورسعيد، وتم إنشاؤها في عشرينيات القرن الماضي وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك فؤاد الأول، وتعد من أوائل المدن المصرية داخل آسيا، وتتميز بطراز معماري وموقع جغرافي مميز، وتضم كثيرا من المعالم السياحية والتاريخية.

الجولات جاءت برفقة لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر للأطفال، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، ومشرفي الأطفال وعدد من مدربي الورش.

نبذة عن مشروع أهل مصر

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ويشهد قصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم استمرار الورش الفنية والأدبية للأطفال.