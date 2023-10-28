انت الان تتابع خبر في ظل الظروف التي عاشها سلطان الطرب جورج وسوف يصدم جمهوره بحديثه عن الموت.. المفاجأة بديانته التي أخفاها عن الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأ سلطان الطرب جورج وسوف، متابعيه وجمهوره بالحديث عن الموت خلال لقاء تلفزيوني مؤكدًا أنه لا يخاف من الموت.

وقال سلطان الطرب: ومش بخاف من الموت؛ لأن الموت حق وكلنا هنموت، وأهم حاجة إن الواحد يموت وسايب خلفه سمعة وسيرة طيبة تتحكى بعده والناس تقول الله يرحمه.وتحدث الفنان عن موقفه تجاه لقب سلطان الطرب الذي اشتهر به، كما أشار إلى أنه يتمتع بصفة الصراحة بشكل كبير، ولديه محبة للجميع.

وقال جورج وسوف،: لا يعنيلي لقب سلطان الطرب، أنا مش سلطان وفي سلاطين كتير، وفي أصوات أهم وأنقى وأعذب مني بكتير.

وفي وقت سابق كشف سلطان الطرب السر وراء حبه وعشقه الشديد للقرآن الكريم قائلًا: أنا مسلم وبعرف آذن بشكل جيد وحافظ أسماء الله الحسنى، ولا انتمي للمسيحية فقط ولكن الدين المعاملة.كما كشف مصدر مقرب من جوروج وسوف عن سبب استعانة جورج وسوف بالشيخ ياسر الصالح لقراءة القرآن الكريم في عزاء ابنه الراحل وديع جورج وسوف.

وأضاف أن الفنان جورج وسوف يحب الاستماع إلى القرآن الكريم، ويحترم الإسلام، كما أن زوجته الثانية التي تزوجها وانفصل عنها كانت مسلمة.