نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقع تعرض مسلسل المؤسس عثمان مترجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبي الدراما التاريخية في مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة كاملة، ضجت محركات البحث في الآونة الأخيرة عن موعد عرض المسلسل، حيث يترقب متابعي الدراما التاريخية موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 الموسم الخامس مترجمة، ويتواصل البحث بشغف من قبل محبي الدراما التركية عن موعد عرض الحلقة 132 من مسلسل "قيامة عثمان"، ويبحثون أيضًا عن القنوات التي ستبثها. من المتوقع أن تتوفر الحلقة المترجمة على شاشات التلفزيون التركية بعد ساعات قليلة.

أشهر المواقع التي تعرض جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان مترجمة



يُمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان مساء يوم الخميس على قناة دوت الخليج الجزائرية، الإعادة يوم الجمعة، ولكن يُمكن للجميع بالطبع إن فاتته أي حلقة أن يشاهدها على العديد من المواقع، أشهر المواقع التي يُمكن من خلالها مشاهدة جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان مترجمة، وهي:

موقع النور (لكن باشتراك مدفوع).

موقع ايجي بست.

موقع فيديو لازورا.

موقع ماي سيما.

موقع قصة عشق.

موقع برستيج.

موقع ايموشن.

موقع أهواك تيفي.

موقع السينما للجميع

موقع سيما لايت.



القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتم عرض الحلقة 132 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية وذلك يوم الأربعاء الحادي عشر من اكتوبر الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ويمكنكم متابعة الحلقة عن طريق تنزيل الترددات التالية:

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قمر نايل سات.

علي نايل سات



التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح:.3/4

الترميز: 27500.

علي قمر عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500



موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس



ويعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس، على قناة ATV التركية، في تمام الساعة الـ 8 مساءًا بتوقيت تركيا، وتعرض حلقات المسلسل الجديدة كل يوم أربعاء من كل أسبوع علي قناة ATV التركية، ويعاد مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس «مدبلجة» في تمام الساعة الـ 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، علي القنوات الفضائية العربية منها قناة دوت الخليج الجزائرية.



