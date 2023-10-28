أحمد العوضي يتضامن مع أهالي فلسطين بعد انقطاع الإتصال عنهم

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أحمد جودة - القاهرة - تضامن الفنان أحمد العوضي مع أهالي فلسطين بعد إنقطاع الإتصال عنهم وجاء التضامن عبر موقع الفيس بوك حيث نشر دعاءً قائلًا “ ‏اللهم إن الأرضَ أرضُك والسماءَ سماؤك وأنت نعم المولى ونعم النصير اللهم ثبت إخواننا وانصرهم نصرًا عزيزً اللهم لا ملجأ منك الا اليك”.

أحمد العوضي

أحمد العوضي يشارك لأول مرة في بطولة مطلقة

و في السياق ذاته لأول مرة يشارك الفنان أحمد العوضي في بطولة مطلقة سينمائية بفيلم “ الإسكندراني” ويشارك في الفيلم الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة والفنان القدير حسين فهمى، الفنان بيومى فؤاد، الفنان القدير صلاح عبد الله، الفنان محمود حافظ، الفنان خالد سرحان، الفنانة إنتصار، الفنان محمد رضوان، الفنان محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

آخر أعمال أحمد العوضي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد العوضي مسلسل “ ضرب نار ” في السباق الرمضاني الماضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان القدير أحمد بدير والفنانة القديرة سهير المرشدي والفنان القدير طارق النهري والفنان ماجد المصري والفنانة إنتصار والفنان إيمان السيد و غيرهم.