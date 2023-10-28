تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

القاهرة - محمد ابراهيم - يبحث الكثيرون عن مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 133، يعرض الآن مسلسل قصة عشق مدبلج 2023 الموسم الجديد، ويتواصل البحث بشغف من قبل محبي الدراما التركية عن موعد عرض الحلقة 132 من مسلسل "قيامة عثمان"، ويبحثون أيضًا عن القنوات التي ستبثها، من المتوقع أن تتوفر الحلقة المترجمة على شاشات التلفزيون التركية بعد ساعات قليلة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتم عرض الحلقة 132 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية وذلك يوم الأربعاء الحادي عشر من اكتوبر الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ويمكنكم متابعة الحلقة عن طريق تنزيل الترددات التالية:

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قمر نايل سات.

علي نايل سات



التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح:.3/4

الترميز: 27500.

علي قمر عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500

أشهر المواقع التي تعرض جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان مترجمة



يُمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان مساء يوم الخميس على قناة دوت الخليج الجزائرية، الإعادة يوم الجمعة، ولكن يُمكن للجميع بالطبع إن فاتته أي حلقة أن يشاهدها على العديد من المواقع، أشهر المواقع التي يُمكن من خلالها مشاهدة جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان مترجمة، وهي:

موقع النور (لكن باشتراك مدفوع).

موقع ايجي بست.

موقع فيديو لازورا.

موقع ماي سيما.

موقع قصة عشق.

موقع برستيج.

موقع ايموشن.

موقع أهواك تيفي.

موقع السينما للجميع

موقع سيما لايت.



موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس



ويعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس، على قناة ATV التركية، في تمام الساعة الـ 8 مساءًا بتوقيت تركيا، وتعرض حلقات المسلسل الجديدة كل يوم أربعاء من كل أسبوع علي قناة ATV التركية، ويعاد مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس «مدبلجة» في تمام الساعة الـ 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، علي القنوات الفضائية العربية منها قناة دوت الخليج الجزائرية.



أبطال وقصة مسلسل قيامة عثمان 2023



يضم مسلسل المؤسس عثمان كلا من بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، بالاضافة إلى ان احداث المسلسل تدور في القرن الثالث عشر الميلادي وتحديدا في منطقة الأناضول والتي كانت تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، بالاضافة إلى تأسيس دولة إسلامية مستقلة، يواجه عثمان العديد من التحديات في سبيل تحقيق ذلكبما في ذلك هجمات البيزنطيين والمغول.



