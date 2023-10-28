نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. فريق عمل فيلم "درويلة" ينتهي من تصوير مشاهده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتهي اليوم فريق عمل فيلم "درويلة" من تصوير المشاهد المتبقية ليدخل في مرحلة المونتاج، بينما قال معوض إسماعيل مخرج الفيلم في بيان صحفي إنه يراهن على نجاح الفيلم، كاشفا أن أحداثه تدور فى إطار من الغموض والأكشن، موضحا أنه إستخدم أحدث تقنيات التصوير والمعدات لهذا العمل ليظهر بصورة مختلفة عن ما سبق عرضه.

يواصلون اليوم أسرة فيلم «درويلة» تصوير عدد من المشاهد الرئيسية المتبقية للديكور الخارجى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم العمل، يعد الفيلم من التجارب الجديدة لأكثر من جانب، منها توحد واتفاق نجوم هذه الحبكة الفنية بحسهم الفنى بكل صدق إتجاه السيناريو والحوار.

دور أيتن عامر في فيلم "درويلة"

تجسد الفنانة أيتن عامر دور مطربة اندرجروند ضمن أحداث فيلمها الجديد "درويلة"، تظهر بشخصية فتاة تحب الغناء ولديها حلم تريد الوصول إليه وتستغل وقوفها على مسرح الدرويلة للغناء عليه حتى وصلت لأن تكون نجمته، ويأتي تقديم أيتن لهذا الدور بعد اتجاها إلى الغناء خلال الفترة الماضية وتقديمها أكثر من أغنية.

دور حسنى شتا في فيلم "درويلة"

يجسد الفنان حسنى شتا، شخصية شاب يدعى "ريتو" ضمن أحداث فيلم "درويلة"، حيث يظهر في دور ابن الفنان عمرو عبد الجليل، وهو مدلل لأبيه ومهوس بالغناء.

دور محمود عبد المغني في فيلم "درويلة"

تحدث الفنان محمود عبد المغني عن الشخصية التي يقدمها من خلال فيلم «درويلة»، قائلًا: «أقدم من خلال فيلم (درويلة) دور شهاب الطباخ، وهو شخصًا مختلفًا، وأن شاء الله يكون الدور جيد ومختلف، ويصل للجمهور بشكل محترم، مثل أعمال كثيرة قدمتها والجمهور سعد بها، فأتمنى أن هذه التجربة تنال إعجاب الجمهور»..

أبطال فيلم "درويلة"

ويذكر ان فيلم "درويلة" بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.