نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مسلسل "بقينا اتنين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الثنائي شريف منير ورانيا يوسف تصوير مسلسلهما الجديد "بقينا اتنين" الذي كان يحمل في البداية اسم "قائمة الأماني"، ومن المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل ضمن أعمال موسم الشتاء.



أبطال مسلسل "بقينا اتنين"



مسلسل بقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري.

قصة مسلسل "بقينا اتنين"

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يملكان شركة دعاية وإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ويستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه بداخلهما.



أحدث أعمال رانيا يوسف



ومن ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف كضيف شرف في فيلم كتف قانوني، بطولة هالة صدقي ومن إخراج سامح عبدالعزيز، كما تنتظر الفترة المقبلة عرض فيلم التاروت، الذي يجمعها مع سمية الخشاب ومي سليم، وبمشاركة كل من منذر رياحنة، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وهو من إخراج إبرام نشأت، وتعاقدت مؤخرا على فيلم "فيتو" الذى تشارك فى بطولته مع الفنانة إلهام شاهين ومن المقرر أن تبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنها تعاقدت على مسلسل بعنوان "السرداب" والذى تقوم حاليا بالتحضير له.

احدث اعمال شريف منير

ويذكر ان الفنان شريف منير ينتظر عرض فيلمه الجديد ليه تعيشها لوحدك خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي تشويقي، يجسد خلاله شريف شخصية دكتور ويعيش قصة حب مع سلمى أبو ضيف، يشارك منير بجانب خالد الصاوي وسلمي ابو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، ومن إخراج حسام الجوهري وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل

اخر اعمال شريف منير

كما قدم الفنان شريف منير في العام الماضي مسلسل "إيجار قديم"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشاركه بطولته عدد من الفنانين منهم: محمد الشرنوبي، فيدرا، إلهام وجدي،صلاح عبدالله،هشام إسماعيل، بسمة داوود،ميمي جمال، وآخرون من النجوم، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري، قدم أيضًا في عام 2021 مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج مها سليم، وشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم: لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر،صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسي،وآخرين.

