نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قصة مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنان هنا الزاهد عدة أعمال هذا الشتاء منها مسلسلها الجديد إقامة جبرية، والذي يأتي بعد نجاحها مؤخرًا في مسلسل سيب وأنا أسيب الذي عُرض في يوليو الماضي على منصة شاهد Vip.



ابطال مسلسل إقامة جبرية



مسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات، يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.



أحداث مسلسل إقامة جبرية



وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل إقامة جبرية، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية، فيما تجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.

أحدث أعمال هنا الزاهد



ومن ناحية أخرى، يستعد الثنائي هنا الزاهد وأحمد السعدني لتكرار التعاون بينهما من جديد، وهذه المرة على خشبة المسرح من خلال مسرحية كذا نوفل، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 خلال الفترة المقبلة، ويشاركهما في البطولة حسين فهمي، شيرين، محمد عبدالرحمن، وميرنا جميل.

وتواصل هنا الزاهد حاليًا تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع هشام ماجد والذى تم استئنافه هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، والعمل تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

اخر اعمال هنا الزاهد



يذكر أن اخر اعمال هنا الزاهد هو مسلسل سيب وأنا أسيب، ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، شارك بجانب هنا الزاهد في البطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.



